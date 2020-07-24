Срочно! Болгария задержала на таможне автобус из Турции с молдавскими туристами

Меры для транзитников ужесточились в тот момент, когда путешественники были в дороге. Стало известно, что на границе между Турцией и Болгарией был остановлен автобус с молдавскими туристами, которые всего лишь хотели вернуться домой после отдыха.

Болгарские власти ужесточили меры по борьбе с коронавирусом для нескольких стран, включая Молдову. А сами ограничения вступили в силу, пока люди были на пути к болгарской границе.

- Ситуация находится под контролем. Мы сообщили в посольство Молдовы в Болгарии о сложившейся ситуации, и теперь ждем ответа из посольства. Вчера вечером оказалось, для нашего рейса нет разрешения от властей Болгарии на пересечение границы. Пока мы находимся на территории Турции и не проходили таможню.

Всех пассажиров автобуса мы разместили в приграничной гостинице, накормили ужином и завтраком. Гостиница зарезервирована для нас до 12 часов дня пятницы. Дальше, как я уже сказал, мы ждем разрешение на транзит через Болгарию от посольства Молдовы.

Посольство РМ в Болгарии очень внимательно и со всей серьезностью отнеслось к нашей проблеме. Днем и ночью мы имеем контакт с его сотрудниками по телефону, - рассказал представитель компании-перевозчика Виктор Сариогло, передает gagauznews.

Проблемы с молдавскими туристами, путешествующими наземным транспортом из Турции на родину, только начинаются.

Очевидцы рассказали, что следом за этим автобусом в сторону Молдовы поедут десятки других автобусов с туристами, которые сейчас отдыхают на курортах Турции.

Автор: Михаил Генчу