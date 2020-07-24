Санду начинает майдан по-молдавски: с громогласных слов и угроз

Майя Санду торопится заявить. Лидер партии «Действие и солидарность», вдругорядь подряд рвущаяся в президенты Молдовы, уже сейчас готовит почву для майдана. О чем это говорит? Сказать нетрудно. Санду заявила, что предстоящие выборы президента не будут свободными и справедливыми. Также политик не исключает того, что они могут быть сфальсифицированы.

А теперь – «цыганочка с выходом»: Санду добавила что, если будут выявлены попытки фальсификации выборов главы государства, то ее партия начнет массовые протесты, сообщает портал agora.md.

– У нас не будет свободных и справедливых выборов. Мы знаем, что у них есть методы, посредством которых можно сфальсифицировать выборы, и они попытаются это сделать. Но для Додона это опасно. Пусть не думает, что он в положении Плахотнюка. Люди теперь свободны от страха, и попытки Игоря Додона сфальсифицировать выборы закончатся для него плохо. Мы тоже выйдем на протесты. Мы вытащим его оттуда, как он того заслуживает. Додон боится, так как понимает, что эти протесты опасны для него, - сказала Майя Санду.

То есть, мы с вами, люди более-менее разумные, понимаем, что в случае победы Игоря Додона или любого другого, кроме Санду, кандидата, оная Санду начнет кричать о подтасовке результатов, требовать, наверное, пересчета голосов или вообще – перевыборов. Ей, конечно же, откажут. Тогда Майя Григорьевна намерена пойти на крайние меры, о чем уже спешит предупредить. Кто не спрятался, мы, мол, не виноваты.

Ничего не напоминает? А нам напоминает. И Кишинев 2009-го, и Киев 2013-2014-го. А это значит, что заграница уже приняла решение Майе Санду помогать…

Автор: Николай Костыркин