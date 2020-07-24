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Общество
Суд опять перенес рассмотрение дела Шора
24.07.2020

Мы уже запутались, какое это заседание по счету. Разбирательство Апелляционной палаты Кагула перенесено уже в который раз.

Об этом стало известно из сообщения адвоката Дениса Калайды, представляющего интересы беглого бизнесмена Илана Шора, но он так и не представил журналистам объяснения переноса.

Заседание должно было состояться утром 24 июля, но история повторилась уже в который раз – слушание было перенесено по требованию адвокатов ответчика. На данный момент неизвестна дата следующего заседания, так как ее пока не назначили.

Известно, что Денис Калайда стал адвокатом Илана Шора в начале 2020 года, и именно по его ходатайствам слушания по делу экс-примара Оргеева уже несколько раз переносились.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что Апелляционная палата Кагула рассматривает дело об участии Илана Шора в банковской афере 2012-2015 годов, в результате которой и произошла эпохальная «кража миллиарда».

С сентября 2018 года адвокаты бизнесмена сделали все возможное, чтобы дело Шора постоянно откладывалось, не позволяя молдавскому правосудию вынести приговор беглому бизнесмену.

После того как заседания по делу Шора перенесли в пятый раз, министр юстиции Фадей Нагачевский потребовал дисциплинарного взыскания судей и прокуроров, рассматривающих дело депутата Илана Шора.

Автор: Михаил Генчу


 
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