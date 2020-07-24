Молдаване нашли «море» на родине: где отдыхают наши сограждане в условиях закрытых границ

Не нужен им берег турецкий. Закрытые границы помогли молдаванам найти море у себя в стране.

Водохранилище Костешты-Стынка часто называют "молдавским морем", и в нынешнем году оно стало очень популярным. Одних привлекают местные пансионаты, другие предпочитают отдых в палатках. Даже в будние дни на берегу много отдыхающих.

"К сожалению, мы не можем поехать на море, как раньше. В этом году приехали сюда и, знаете, воздух тут такой же, особенно когда от воды дует ветерок. Воспользовались этой великолепной возможностью. Кто знает, что нас ждет в следующем году?".

В нескольких километрах от водохранилища, в селе Вэратик, находится пансионат для туристов. Его владельцы - семья Китик, сдают комнаты гостиничного типа. В 2017 году они сами переехали сюда.

"Мы искали дома, которые продавались, и выбрали этот. Нам непременно хотелось, чтобы дом стоял на берегу и чтобы открывался красивый вид", - рассказывает Родика Китик.

По словам хозяев, в нынешнем году от желающих нет отбоя: "Сейчас места в белом и желтом домах, как мы их называем, все забронировано до конца лета. Уже поступают заявки на сентябрь".

Исполнительный директор общественной ассоциации Moştenitorii Николай Москалу говорит, что у этого региона большие туристические перспективы. Однако, чтобы их реализовать, нужны серьезные инвестиции и поддержка со стороны государства: "Река Прут сейчас вторая по чистоте в Европе. Люди все больше хотят отдыхать на ее берегах. Главное, что жители стали дисциплинированнее и сознательнее, чем 4-6 лет назад. Мусора на берега реки и водохранилища стало меньше".

Тут же на берегах Прута находится Грот Дуруитоаря Веке - известное поселение каменной века. В 2019 году его посетили 3600 человек.