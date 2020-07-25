МИДЕИ предупреждает о необходимости проявлять максимум внимания при поездках в связи с COVID-19

Въезд на территорию Румынии через контрольно-пропускные пункты на Государственной границе гражданам Республики Молдова запрещён. Исключение составляют члены семей румынских граждан, члены семей граждан других государств-членов Европейского союза или Европейского экономического пространства, а также Швейцарской Конфедерации, проживающие в Румынии; лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство; а также другим категориям лиц, передает IPN.

Согласно обновленным данным о предупреждении проявлять максимум внимания при поездках, сообщенным Министерством иностранных дел и европейской интеграции, все лица, которые проездом пересекают Румынию и не проявляют симптомов, характерных для новой коронавирусной инфекции, независимо от страны происхождения или назначения, освобождаются от применения в их отношении меры изоляции.

Въезд и пребывание на территории Украины разрешены гражданам Республики Молдова только в случае предъявления страхового полиса, который послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением коронавируса, с обязательным размещением у родственников, друзей, в арендованных жилищах или на карантине в течение 14 дней.

Въезд в Болгарию гражданам Республики Молдова запрещен до 31 июля 2020 года. Ограничения действительны также в отношении транзита. В качестве исключения болгарские власти рассматривают заявки на въезд в Болгарию и транзит по её территории для людей, находящихся в сложной гуманитарной ситуации.

Ограничения на поездки и меры пограничного контроля сохраняются для всех иностранных граждан, въезжающих на территорию Франции, за исключением граждан с французским видом на жительство или с долгосрочной визой; для иностранных граждан, следующих транзитом из Франции в страну своего проживания, и др.

Власти Греции объявили о решении продлить до 31 июля 2020 года временный запрет на въезд в Грецию иностранных граждан. Исключение сделано для граждан, которые имеют вид на жительство в одном из государств-членов ЕС или из Шенгенской зоны. Граждане будут обязаны, по крайней мере за 24 часа до поездки, заполнить электронный формуляр о местонахождении пассажиров, с помощью которого власти могут обеспечить их учет.

Исчерпывающую информацию о доступе граждан Республики Молдова на территорию других государств можно получить на веб-сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Для граждан Республики Молдова, которые находятся за рубежом и нуждаются в помощи и информации в связи с пандемией COVID-19, министерство рекомендует следить за обновлениями, публикуемыми на веб-сайтах и страницах в Facebook дипломатических представительств или консульских учреждений в государствах проживания.