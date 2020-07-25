Каковы причины постоянной политической нестабильности, по мнению Игоря Додона

Практически постоянная политическая нестабильность, отмечаемая за последние годы в Республике Молдова, основана на политических перебежках депутатов, на некоторых действиях Конституционного суда, в частности, связанных с „отстранением президента”, а также с „амбциями молдаван”. Таково мнение президента Игоря Додона, который ответил на вопрос Агентства печати IPN во время передачи „Президент отвечает”.

„Я думаю, что есть некоторые элементы, которые порождают эту политическую нестабильность. Прежде всего, это туризм депутатов. Попадает в парламент с одной партией, а затем половина партии меняет свою фракцию, и это приводит к нестабильности. Другим негативным дестабилизирующим фактором был на протяжении последних 5-6 лет Конституционный суд. Есть и третий, это то, что мы называем „амбициями молдаван”. Оно не позволяет находящейся у власти парти выполнять свою работу.

По словам Президента, для исключения этих рисков были выдвинуты некоторые предложения о внесении поправок в законодательство, чтобы затруднить депутатам перебежки из одной фракции в другую.

„Будет сложно изменить Конституцию, потому что Венецианская комиссия говорит, что это невозможно, но можно установить некоторые фильтры, чтобы уходящий депутат не смог примкнуть к другой фракции в течение двух лет или всех четырех лет. Надо будет сказать, что они не могут быть членами других парламентских групп. Надо сказать, что он обязан, если покинул партию, вернуть потраченные на него деньги. Вернуть их в бюджет, а не партии”, - заявляет президент.

В то же время, чтобы устранить риск, связанный с влиянием Конституционного Суда на политическую стабильность, Игорь Додон считает необходимым внести некоторые изменения, связанные с методом избрания и функционирования Конституционного Суда. „Есть идеи о том, как и мы будем способствовать этому при внесении изменений в Конституцию”, - сказал в заключение глава государства.