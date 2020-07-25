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Экономика
В Молдове откроется первый продовольственный банк
25.07.2020

Суть проекта состоит в сборе, хранении и раздаче социально и материально обездоленным людям и семьям, неправительственным организациям, столовым и социальным центрам продуктов питания, изъятых из коммерческой сети, передает mybusiness.md.

Продукты (с поврежденной упаковкой или с заканчивающимся сроком реализации) будут собираться у хозяйствующих субъектов, производителей агропродовольственных товаров, розничной торговли и распространяться среди бенефициаров,

«Продовольственный банк стремится решить, казалось бы, простую проблему, которая затрагивает тысячи людей - голод. Хотя мы живём в сельскохозяйственной стране, у нас есть дети, страдающие от недоедания, и пожилые люди, которые едва ли могут позволить себе горячую еду каждый день», - пояснил Игорь Белей, директор социальной миссии Diaconia – реализатора данного проекта.

Социальная миссия Diaconia - структура Бессарабской митрополии и член Федерации благотворительности, действует на всей территории Республики Молдова, является одним из крупнейших поставщиков социальных услуг.

Единственное, что пока непонятно, как будут хозяйствующие субъекты жертвовать продукты в этот банк. В молдавском законодательстве ничего об это нет, а возможность списания товаров может привести к злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов.


 
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