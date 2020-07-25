"Комсомолка" узнала, как в Приднестровье победили коронавирус

Глава Оперштаба Руслан Мова рассказал "КП" о препарате, который был изготовлен в Индии для приднестровских больных covid-19 [эксклюзив "КП"]

Мы приехали в Тирасполь и около часа разговаривали с главой Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19, министром внутренних дел Приднестровья Русланом Мовой. Вопросов у нас накопилось предостаточно, но главной темой был, конечно же, вопрос борьбы с коронавирусом на левом берегу Днестра, где с ним борются вполне успешно. мы спросили, в чем секрет, помимо работы на опрежение, введения чрезвычайного положения, закрытия границ, открытия карантинных госпиталей, Кризисного центра и коронавирусных лабораторий, разработки и собственного производства герметичных костюмов для медработников и других индивидуальных средств защиты...

- У нас есть формула лечения, есть препарат, он из Индии. Сколько бы людей ни заболело, у нас есть возможность их вылечить в том случае, если они обратятся за медицинской помощью вовремя. Мы благодарны медработникам за то, что они взяли на себя этот груз ответственности, и мы делаем всё, чтобы обеспечить их всем необходимым для борьбы с COVID-19, – подчеркнул Руслан Мова.

- Как вы ввозили этот препарат в Приднестровье?

- Очень трудно, было немало сложностей, но выход мы нашли.

- Может, стоит им поделиться с молдавской стороной?

- Мы всегда открыты к сотрудничеству. Но амбиции, прежде всего,политические, наших молдавских коллег не позволяют пока этого сделать. Понимаете, приднестровские и молдавские врачи всегда договорятся между собой, это не политики, им легче придти к согласию. Будет политическая воля молдавской стороны, мы всегда открыты для диалога!

ЛЕОНИД РЯБКОВ