Как Молдова преодолевает экономический кризис, вызванный коронавирусом

В условиях пандемии и экономического кризиса удалось сохранить финансовую стабильность, принять меры по поддержке бизнеса и населения.

Благодаря скоординированным действиям администрации президента Молдовы, правительства и фракции ПСРМ в парламенте, в условиях пандемии и экономического кризиса удалось сохранить финансовую стабильность, принять меры по поддержке бизнеса и населения

В ходе пресс-конференции социалист Владимир Головатюк заявил, что одним из приоритетов парламентской фракции ПСРМ во время весенне-летней сессии стала законодательная поддержка инициатив главы государства и правительства.

Таким образом, благодаря совместным проектам направить дополнительные средства из бюджета в размере 2,5 млрд. леев на борьбу с пандемией, поддержку финансовой стабильности, предпринимателей и населения. Также на данном этапе практически не допущены задолженности перед МВФ, Европейской комиссией и другими партнерами.

- Это уникальная ситуация, когда в условиях кризиса, на счетах казначейства есть финансовые резервы в размере свыше 9 млрд. леев, а у местных бюджетов – около 2 млрд. леев. – сказал Головатюк.

Согласно данным, озвученным депутатом, это внушает надежду, что все инициативы президента страны и правительства будут внедрены.

- Это означает увеличение зарплат, пенсий и пособий, а также реализацию инфраструктурных проектов – ремонт дорог, уличное освещение, водопроводы и создание 16 индустриальных платформ, - подчеркнул Головатюк.

ЛИДИЯ ТКАЧ