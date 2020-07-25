Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 25 июля 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 25 июля 2020 года.

Есть такой сторонник теории коронавирусного заговора Григорий Петренко, который обычно подвергает обструкции наши заметки по ковиду, рассказывая, что мы их сочиняем.

Но, позвольте, мы берем ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные у Минздрава. Других-то нет - только в фантазиях антимачоников. Впрочем, даем слово господину Петренко (у нас же демократия, если кто забыл): "Шайка Кику к 31 июля снова рисует цифры "инфицированных" 250-300 в день. Продлевая новые ограничения, Кику ссылался на рост заболеваний в мире.

Впереди неделя больших цифр. Премьеру нужно дорасти до заявленных почти полгода назад 28-30 тыс. инфицированных, чтобы действительно получить всю ковидную помощь от ЕС и МВФ".

Сказать по правде, мы не знаем, как это комментировать. В Румынии рекорд по ковиду за сутки, например. Тоже заговор? Ладно, слабые страны - плохой пример. А США, которые вдрызг разругались с ВОЗ. Там тоже за деньги рисуют цифры? За доллары, поди?

В общем, что-то тут не сходится. А не сходится, в том числе и то, что, чем больше растет армия антимасочников, тем больше у нас больных. Такая вот прогрессия.

Ну, а на 6.00 утра 25 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

22 483 (+378) - заражены с начала эпидемии.

Активные случаи - 6 350

3 053 (+29) - заболевшие медики

1 789 - проведено тестов, из которых 1317 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 187, Унгены - 21, Яловены - 15

372 - в тяжелом состоянии

29 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1025 - в состоянии средней тяжести.

30 510 - дома, под наблюдением врача.

729 (+3) - умерли.

15 608 (+201) - вылечились.

Обновлено в 10:45 25 июля 2020.

ЛИДИЯ ТКАЧ