Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 25 июля 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 25 июля 2020 года.
Есть такой сторонник теории коронавирусного заговора Григорий Петренко, который обычно подвергает обструкции наши заметки по ковиду, рассказывая, что мы их сочиняем.
Но, позвольте, мы берем ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные у Минздрава. Других-то нет - только в фантазиях антимачоников. Впрочем, даем слово господину Петренко (у нас же демократия, если кто забыл): "Шайка Кику к 31 июля снова рисует цифры "инфицированных" 250-300 в день. Продлевая новые ограничения, Кику ссылался на рост заболеваний в мире.
Впереди неделя больших цифр. Премьеру нужно дорасти до заявленных почти полгода назад 28-30 тыс. инфицированных, чтобы действительно получить всю ковидную помощь от ЕС и МВФ".
Сказать по правде, мы не знаем, как это комментировать. В Румынии рекорд по ковиду за сутки, например. Тоже заговор? Ладно, слабые страны - плохой пример. А США, которые вдрызг разругались с ВОЗ. Там тоже за деньги рисуют цифры? За доллары, поди?
В общем, что-то тут не сходится. А не сходится, в том числе и то, что, чем больше растет армия антимасочников, тем больше у нас больных. Такая вот прогрессия.
Ну, а на 6.00 утра 25 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
22 483 (+378) - заражены с начала эпидемии.
Активные случаи - 6 350
3 053 (+29) - заболевшие медики
1 789 - проведено тестов, из которых 1317 - это первичные
Лидеры по городам: Кишинев - 187, Унгены - 21, Яловены - 15
372 - в тяжелом состоянии
29 - в критическом состоянии (на ИВЛ)
1025 - в состоянии средней тяжести.
30 510 - дома, под наблюдением врача.
729 (+3) - умерли.
15 608 (+201) - вылечились.
Обновлено в 10:45 25 июля 2020.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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