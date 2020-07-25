"Модный приговор" Усатого: часы за 250 тысяч евро

Мэр города Бельцы Ренато Усатый стал обладателем роскошных часов стоимостью почти четверть миллиона.

Мэр Бельц Ренато Усатый стал владельцем часов стоимостью в 185 тыс. евро. До сих пор его коллекция оценивалась в 250 тыс. евро. Об этом сообщает портал «Breaking News».

Мэр Бельц Ренато Усатый пополнил свою коллекцию часов новым приобретением – самым дорогим. На недавно размещенных фотографиях на странице политика можно увидеть модель «Bregued Marine», цена которых составляет почти 185 тыс. евро. Примечательно, что этот аксессуар не фигурирует в декларации об имуществе, которая была подана в прошлом году.

Ранее Усатый официально признал владение трех роскошных швейцарских часов, которые в общей сложности стоят 250 тыс. евро или 5 млн. леев.

Согласно данным его декларации, до сих пор самым дорогим экземпляром из коллекции Усатого были часы марки «Breguet» за 150 тыс. евро. Политик сообщил, что получил их в подарок.

Еще одни часы марки «Breguet» мэр северной столицы купил в 2012 году за 70 тыс. евро. В том же году он приобрел еще одни - за 30 тыс. евро.