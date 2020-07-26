Прорицалка. Марина Таубер предвидит возвращение Шора и неуклонное приближение апокалипсиса

Марина Таубер записалась в оракулы. На это неделе она предсказала второе пришествие Илана Шора в Молдову.

- Может быть, завтра, может послезавтра, скоро, очень скоро <...> Поэтому парламентское большинство не должно полагать, что, если они закрыли весенне-летнюю сессию, то она не может быть вновь открыта для внеочередного заседания. И когда Илан Шор будет присутствовать на заседании, я думаю, что очень скоро… Я так не думаю, я знаю…, и это будет большим сюрпризом, прежде всего, для Додона, — заявила Таубер в радиоэфире.

Мы понимаем, что Таубер не тусовалась на Патмосе две тысячи лет назад, не ела мухоморов, не вдыхала галлюциногенное амбре спящего Дельфийского вулкана и даже не красила руны собственной менструальной кровью. Поэтому мы крайне недоумеваем, откуда в юной политессе дар пророчества.

В парламенте его не раздают, в партии «Шор» тем более. Возможно, откровение неожиданно свалилось на Таубер, пока она вводила себя в боевой транс, взывая к послам ЕС и США во время недавних наскоков на госохрану в парламенте.

Но вот уже миновало три дня с момента упомянутого пророчества, а Шора все нет, как нет. Наверное, потому что Илан Миронович верит лишь голым фактам, но уж никак не голым оракулам.

Автор: Николай Костыркин