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Общество
Хочу кормушку! Не выгоняйте.....
26.07.2020

Бывший главный прокурор Страшенского района хочет вернуться в «большую игру».

Александр Раца был освобожден от упомянутой должности весной 2019 года. Теперь он пытается восстановиться в прокуратуре через суд, сообщает портал zdg.md.

Раца считает, что решение о его увольнении является незаконным и должно быть аннулировано с восстановлением в должности и получением среднемесячной заработной платы за весь период, пока он был отстранен. Также Раца хочет получить моральный ущерб в размере двух среднемесячных зарплат. 

В суде бывший прокурор утверждает, что заявление об увольнении не было написано им, и что он не намеревался уходить в отставку. Раца также уточнил, что протокол был подписан «в результате психологического давления со стороны генпрокурора».

Кишиневский суд, то есть, первая инстанция частично удовлетворила иск – он должен был быть восстановлен в должности, но без выплаты морального ущерба. Но Генпрокуратура подала на апелляцию, и это решение было отменено.  

Высшая судебная палата оставила решение предыдущей инстанции в силе, отметив, что приказ об освобождении от должности Александра Рацы был составлен в пределах существующей компетенции с соблюдением всех процедурных норм законодательства.

В марте 2017 года портал ZdG писал, что Александр Раца несмотря на то, что гол, как сокол согласно декларации о доходах, - проживает, тем не менее, в доме за миллионы леев, а члены его семьи разъезжают на люксовых авто. Прочитав эту публикацию, Национальная комиссия по неподкупности решила поработать в данном направлении и установила, что Раца нарушил юридический режим декларации о доходах, не прописав в ней свою недвижимость, банковские счета, существующий долг и тот факт, что его жена – учредитель двух коммерческих ООО, MazboCom и Gala Modei.

Ну, а если каждый первый отлученный от кормушки, набирается, если выразиться помягче, смелости, чтобы обжаловать решение начальства через суд, - это надо же обладать такой (далее опять нейтральное слово) решительностью! И насколько же сильна в подобных ситуациях тяга к прежнему образу жизни, когда все на своих местах - и статус, и кормовая база.

Такое в Молдове происходит повсеместно, и самое интересное, многие попытки увенчались успехом. Просто уволенные государственные лица некоторое время пережидают бурю, а потом все возвращается на круги своя. Подобная практика заставляет всерьез задуматься, кто и на каких основаниях управляет нами с высоты средней прослойки чиновничьей пищевой цепочки, и насколько решительными должны быть действия ради разрушение этой системы взаимодействия.

Подготовил Михаил Генчу


 
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