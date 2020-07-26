Известная телеведущая Олеся Кайряк едва не утонула в Днестре: течение реки очень коварно!

Об этом телезвезда написала в соцсетях, признавшись, что ее спасли из водоворота.

Популярная молдавская телеведущая Олеся Кайряк едва не утонула в Днестре. Об этом она написала в социальных сетях, признавшись, что течение реки очень коварно.

- На самом деле, если без шуток, это было очень страшно! Меня вытащили, то есть спасли. Спасибо! Днестр - коварная река, - рассказала Олеся Кайряк.

В стране установилась жаркая погода, поэтому горожане загорают и купаются у Днестра и бассейнов.

ЛИДИЯ ТКАЧ