"Сначала коронавирусом заболела мама, теперь вытягиваем отца"

Иван Стамов рассказал, каковы были первые симптомы заболевания и поделился полезными рекомендациями для других семьей.

В семье жителя Чадыр-Лунги Ивана Стамова коронавирусной инфекцией переболела его мать, а сейчас с COVID-19 борется отец. В социальных сетях Иван Стамов рассказал, каковы были первые симптомы заболевания и поделился полезными рекомендациями для других семьей.

По словам Стамова, сначала коронавирусом переболела его мать, а сейчас с этим же заболеванием борется отец. В обоих случаях симптомы были как у обычного гриппа - слабость, стабильно высокая температура, кашель, головные и мышечные боли

“Врачи говорят, что родители начали вовремя принимать антивирусные препараты и это облегчило течение болезни. Поэтому хочу обратиться ко всем, у кого есть родители (а также бабушки и дедушки)! Будьте особенно внимательны к своим пожилым близким. Не верьте словам о том, что “у них всё хорошо”. Заставляйте измерять температуру, как минимум, два раза в день”, - написал Стамов.

Он также порекомендовал позаботиться о том, чтобы в домашних аптечках близких были самые необходимые противовирусные и жаропонижающие препараты: гроприносин, арбидол, парацетамол, сообщает gagauzinfo.md.

А при первых признаках заболевания - не следует ждать, необходимо к семейному врачу.

ПАВЕЛ МУНТЯН