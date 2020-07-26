Первым делом - вертолеты: Игорь Додон считает, что молдавских умельцев надо поддержать

Президент признался, что лично к нему подходили и спрашивали, как найти ребят, делавших в ангаре в Криулянах детали для летательных аппаратов.

Президент Молдовы считает, что государство должно оказывать поддержку талантливым изобретателям как, например, авиаконструкторы, изобретавшие в частном ангаре в Криулянах детали для вертолетов. Как передает IPN, об этом Игорь Додон сообщил журналистам на пресс-конференции в своей резиденции.

«Я считаю, что в Республике Молдова много сокрытых талантов. Мы должны им дать возможность проявить себя в легальном поле», — считает глава государства.

Глава государства уточнил, что даже лично к нему «подходили несколько экономических агентов, из экономического совета и спрашивали, как найти этих ребят [изобретающих детали для вертолетов]»?

«Если они (группа авиаконструкторов из Криулян – прим. IPN) в условиях «подвала» могут сделать такое, такое мы ищем очень! За факт, что нарушили законодательство – нужно ответить. Но таким талантам мы должны дать возможность проявить себя. И в этом смысле мы должны их поддержать», сообщил президент Молдовы.

Ранее правоохранительные органы сообщили об обнаружении ангара в Криулянском районе, где производилась незаконная сборка вертолетов. В ответ на это, глава группы изобретателей, авиаконструктор Юрий Чебан ответил, что его соратники производили лишь «натурные модели фюзеляжей летательных аппаратов, на которых отрабатывались технические решения по созданию узлов и деталей вертолетов».

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ