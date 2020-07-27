Бывшая супруга Филата пояснила, почему их брак дал трещину

Никогда не бывает лишь одной причины. Санда Дивирчан, бывшая супруга Влада Филата, дала интервью изданию ea.md, в котором пояснила, почему их брак с экс-премьером распался. По словам Дивирчан, в таких случаях никогда не бывает лишь одной причины. Брак Влада и Санды продлился почти 20 лет, однако в 2012-м году они развелись, после чего Филат женился на Анжеле Гонца - журналистке ProTV.

Впрочем, Санда оказалась деликатной женщиной - даже спустя 8 лет она не стала напрямую говорить о причинах развода, а высказалась умозрительно. Мы приведем несколько цитат Санды, которые помогут понять читателю, что на самом деле произошло.

"Первой причиной может быть отсутствие любви, у нас е часто основой брака бывает не любовь. Многие пары вступают в брак, не любя друг друга, и здесь очень важно отличать влюбленность от любви. В моей практике я спрашиваю женщин и мужчин, любили ли они друг друга, когда поженились, и чаще всего они отвечают, что любили друг друга и испытывали эйфорию, но когда они начинают описывать свои чувства, то понимают, что это было привязанность, а не любовь".

"Другой причиной является эмоциональная незрелость партнеров. Они не знают, как выполнять свои обязанности, и в итоге они расстаются из-за своих иллюзий и ожиданий".

"Все сказки заканчиваются свадьбой героев, и ничего не рассказывается о том, как они жили после свадьбы".

"Есть также такие тонкости, как финансовые причины, разные взгляды на образование детей, которые также приводят к разводу, и очень часто пары разводятся из-за неверности".

"Физическая и эмоциональная неверность является сегодня очень распространенной причиной, почему-то возникает ощущение, что в нашем обществе существует такое убеждение, что если люди достигли чего-то в финансовом отношении или в карьере, они могут позволить себе быть неверными, и женщины с большей вероятностью примут это из-за различных страхов, которые они испытывают".

Автор: Михаил Генчу