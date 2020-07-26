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Здоровье
В Молдове зарегистрировано 206 новых случаев COVID-19
26.07.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 26 июля, за последние 24 часа было обработано 1023 тестов, в том числе 772 – первичных, 251 – повторных. В результате подтвердились 206 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 5 – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 23 034 человек.  

Три случая импортированы (Турция/Италия/Российская Федерация), остальные 203 случая – результат местной передачи. Наибольшее число заболевших в Кишиневе – 169 человек. 
Из числа заболевших 12 – медицинские работники: три врача и 9 медсестер.

Число выздоровевших увеличилось до 15 909 человек. Жертвами COVID-19 стали 735 пациентов.  

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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