В Дондюшанском районе сгорели семь гектаров пшеницы. Спасатели обращаются к жителям Молдовы

В Дондюшанском районе сгорели семь гектаров пшеницы. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на поле у села Чернолеука поступило сегодня около полудня. На место выехал один спецэкипаж. Пожарные боролись с огнем почти три часа и спасли три гектара поля.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели призывают граждан соблюдать требования противопожарной безопасности в связи с жарой. Они напоминают, что в это время высок риск возгораний сухой растительности и распространения огня на больших территориях.

По данным ГИЧС, на сельхозучастках, полях и возле них строго запрещено разжигать костры, курить, а также ремонтировать и заправлять технику. Все комбайны и трактора должны быть оснащены огнетушителями и другими средствами, необходимыми для вмешательства при пожаре. Также жителей Молдовы просят незамедлительно сообщать о пожарах на полях в службу 112.