Додон: Наверняка будет меньше "олигархических консервов" в следующем парламенте

Президент РМ Игорь Додон уверен, что результаты президентских выборов сильно повлияют на результаты парламентских выборах.

Самым большим преимуществом досрочных парламентских выборов является то, что в следующем парламенте будет меньше людей Плахотнюка. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, сообщает IPN.

Глава государства заявил в рамках нового выпуска передачи „Президент отвечает”, что досрочные выборы „будут очищением” и, естественно, в следующем парламенте будет меньше „олигархических консервов”. „Люди уже устали от этих шоу, поэтому я по-прежнему считаю, что после президентских выборов было бы хорошо провести парламентские выборы”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства видит две возможности для роспуска парламента. Если заседание парламента не будет созвано и не будет принято ни одно решение до 20 октября, тогда парламент может быть распущен. Второй сценарий - отставка правительства путем вотума недоверия или, после заседания правящей коалиции, с участием президента страны, премьер-министра и председателя парламента, правительство подаст в отставку.

Игорь Додон говорит, что необходима „твердая договоренность четырех реальных партий в парламенте”. „Я не случайно три-четыре раза обращался к Майе Санду и Андрею Нэстасе. Давайте сядем вчетвером: социалисты, демократы, ПДС и DA, и попробуем составить повестку дня”, - отметил глава государства.

По его мнению, эти четыре партии могут действовать вместе, чтобы прийти к досрочным выборам, не вступая в коалицию, но только при условии не объединяться „ни с Шором, ни с Канду”.