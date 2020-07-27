На Молдову надвигается волна жары: Пять дней подряд пекло за +35 - надо ли при такой погоде носить маски

Кто там возмущался, что лета нет? Есть. Еще какое. В ближайшие 5 дней Молдову ожидает жара: каждый день температура воздуха днем будет превышать 35 градусов выше нуля.

Волна тяжелого зноя начнется в понедельник, 27 июля. Некоторое облегчение будет наступает лишь ночью: с понедельника по пятницу в ночное время суток температура воздух не будет колебаться в пределах 15-18 градусов тепла.

Несмотря на дикую жару, Минздрав рекомендует соблюдать масочный режим. Разговоры о том, что в жару коронавирус умирает, не нашли подтверждения. В общем, главная рекомендация - маски следует носить даже в таких условиях.

Постепенное снижение температуры ожидается лишь ближе к выходным. Первого августа днем "всего" 23-25 градусов, а 2 августа чуть выше 28 градусов.

Не забывайте пить побольше воды!