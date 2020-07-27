Додоновский пиар Усатого

Мы не понимаем, зачем так рьяно возбуждать интерес к фигуре Ренато Усатого, в тот момент, когда всех уже тошнит от его привычных и бестолковых онлайнов? Купил часы, продал машину, набирает ломов в партию, у всех ничего кроме раздражения не вызывает.

А тут, такой подарок. Москва приняла решение арестовать Усатого. Сможет ли Додон убрать конкурента, выдав его Москве, большой вопрос. Нужно решение молдавского суда, который не очень-то жалует молдавского президента.

Зато теперь Ренато на первых полосах СМИ, тг каналов и разных там фейсбуках и одноклассниках. И да, большинство молдаван считает, что таким образом Додон хочет избавиться от конкурента. Хотя будет справедливы, Усатый Додону - не конкурент.

В ближайшем окружении Игорь Николаевича уже несколько человек активно работают на этого конкурента. Оно и понятно. Молдавский президент скуповат. А вот Ренато, очень даже ничего платит. Скажем даже, хорошо.

@Telegram MV