В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении: что надо знать

Молдавские власти конкретизировали, какие именно ограничения продолжат действовать в республике из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

В Молдове до 31 августа продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, объявил на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Он обратил внимание, что на мировом уровне продолжают обновляться ежедневные антирекорды.

"Принято решение продлить чрезвычайное положение в здравоохранении до 31 августа. В сложившихся условиях это единственная возможность держать ситуацию под контролем. Соседние страны в регионе приняли также соответствующие решения. В этих условиях сохраняются действовавшие ограничения. К примеру, запрещено нахождение в общественных местах в группе более трех лиц. Продолжает действовать специальный режим для граждан старше 63 лет", - сказал Кику.

По его словам, под запрет также попадает деятельность дискотек, ночных клубов, караоке. "К сожалению, сохраняются и ограничения на организацию церемоний свадеб, крестин. Невозможно обойти этот запрет", - отметил премьер.

Глава правительства сообщил, что в рамках заседания комиссии обсуждалась возможность разрешения организации в заведениях HoReCA (гостинично-ресторанный бизнес) торжественных мероприятий - за исключением свадеб и крестин. Правда, проводить их можно будет, придерживаясь четких инструкций - без танцев и других действий, при которых нарушается дистанционный режим. "Разрешается организация мероприятий с участием до 50 человек, за исключением свадеб и крестин. Правила будут опубликованы в понедельник", - пояснил Кику.

Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других>>>

Он подчеркнул, ограничения касаются и образовательного процесса.

"К сожалению, комиссии пришлось продлить период закрытия детских садов. Дошкольное образование приостановлено до 1 сентября. Однако в рамках заседания комиссии приняты инструкции, необходимые для организации работы детсадов. До 1 сентября все дошкольные образовательные учреждения должны адаптировать условия, чтобы принять детей с осени. Сейчас у нас есть четкая договоренность, что с 1 сентября должны открыть детсады и возобновить общеобразовательный процесс на основе тех сценариев, которые представило Минобразования", - отметил премьер.

Он пояснил, что до начала нового учебного года нужно адаптировать школы и детсады к новым условиям, а Минобразования вместе с Минздравом проведут инструктаж и будут следить за выполнением этих мер.

Также остаются в силе ограничения на деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей. Под запретом проведение мероприятий внутри театров, кинотеатров, концертных залах.

"Есть и некоторые послабления. Разрешается туризм и отдых на открытом воздухе. К примеру, велосипедные и пешие прогулки, гребля, рыбалка в группе не более 10 человек. При этом нужно соблюдать меры, которые будут опубликованы в понедельник. В случае организованного туризма можно собираться группой не более 10 человек", - сказал Кику.

По его словам, с 1 августа возобновятся культурные мероприятия на открытом воздухе театрально-концертными организациями и кинотеатрами, которые аккредитованы Минобразования, культуры и исследований. При этом число зрителей не должно превышать 50 человек.

С августа снова можно будет тренироваться и проводить соревнования в закрытых помещениях всех национальных спортивных федераций, но без зрителей.

"В рамках заседания обсуждался один важный момент - возможность отмены 14-дневного режима самоизоляции для наших граждан, которые возвращаются из-за рубежа. Выступил с таким предложением. К сожалению, ни специалисты-эпидемиологи, ни часть коллег из правительства не поддержали его, потому что именно в странах, где больше всего наших граждан наблюдается большое число новых случаев коронавируса", - добавил глава правительства.

Однако, как отметил Кику, в начале августа исходя из статистики числа "импорта" коронавируса в страну этот вопрос снова будет вынесен на обсуждение. "Но пока до 7 августа режим самоизоляции остается в силе для наших граждан, возвращающихся в страну", - заключил премьер.

COVID-19 и Мир: хроника пандемии, предупреждение ВОЗ и ограничения в Европе>>>

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.