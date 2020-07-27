Майя Санду: Невозможно осенью голосовать по почте

Невозможно утвердить изменения в Кодексе о выборах, чтобы осенью на президентских выборах можно было бы голосовать по почте или с помощью электронного голосования. Об этом заявила лидер Партии действия и солидарности Майя Санду в прямом эфире на Facebook, когда один из пользователей интернета спросил о возможности обсуждения в парламенте закона о голосовании по почте и электронном голосовании в диаспоре до президентских выборов, передает IPN.

Майя Санду уточнила, что главным препятствием является отсутствие доверия к учреждениям, которые должны организовать эти процессы. По ее словам, для обеспечения электронного голосования и голосования по почте, необходимо иметь независимые и заслуживающие доверия учреждения. „Чтобы быть уверенными в том, что никто не вмешается, чтобы изменить наши голоса, это основная проблема, но в принципе мы с большим удовольствием поддерживаем эту идею”, - сказала лидер ПДС.

Что касается последствий для осенних выборов от поправок, предложенных в Кодексе о выборах, Майя Санду отметила, что в последние дни весенне-летней сессии парламента члены Партии социалистов внесли ряд изменений. „Некоторые из них должны были быть сделаны после того, как Конституционный суд после выборов 2016 года направил несколько запросов в парламент и потребовал исправить правовые рамки, чтобы не произошло мошенничество, как это было в 2016 году. Кроме хороших изменений, социалисты также навязали некоторые плохие вещи. Их всегда интересует мошенничество, и мы противостояли этим изменениям”, - сказала Майя Санду.

Она коснулась инициативы социалистов о сокращении продолжительности дня выборов и роли наблюдателей. „Мы считаем, что наблюдатели важны, потому что они должны стоять там и следить за нашим голосованием, чтобы никто его не украл, не менял, не бросал в урну для голосования бюллетени без голосования людей”, - добавила лидер ПДС.

О том, как можно бороться с коррупцией в стране, Майя Санду отметила, что все можно изменить только на личном примере. „В ситуации, когда во главе страны стоят самые большие коррупционеры, как граждане могут изменить поведение, как они могут на это смотреть? Они должны увидеть пример от руководителей страны, большую коррупцию нужно искоренять. Люди должны видеть, что те, кто украл миллиарды, - должностные лица, совершившие коррупцию, были приговорены к тюремному заключению, а их имущество конфисковано. Вот только тогда граждане будут верить в государство, которое действительно поддерживает честных людей и не способствует борьбе с коррупцией только на бумаге”, - сказала она.

Майю Санду попросили высказаться по поводу ситуации, когда начальники управления образования нарушают законодательство, а учителям не к кому обратиться. „Я знаю, что это происходит, нам сообщили о нескольких таких случаях. Очень жаль, что люди на местном уровне не солидарны с учителями и не создают условий для того, чтобы все происходило правильно и хорошо. Неприятно, когда руководители управлений учатся у центральных партий противоправному поведению”, - прокомментировала лидер ПДС.

Она призвала учителей, в зависимости от проблемы, с которой они сталкиваются, сообщать о ситуации в Инспекцию труда или Министерство образования. Если они попытались и не получили удовлетворительного ответа, она призвала их обращаться к членам команды ПДС.