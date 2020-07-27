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Политика
У Демократической партии будет кандидат в президенты
27.07.2020

У Демократической партии будет кандидат в президенты. В связи с этим начались консультации с председателями территориальных организаций Демократической партии Молдовы, депутатами и министрами ДПМ, членами Исполнительного бюро партии по вопросу отбора кандидата. Каждый председатель районной территориальной организации ДПМ соберет местные команды для обсуждения и выдвижения потенциальных кандидатов от партии на президентские выборы, передает IPN.

„Каждый член партии должен высказаться, мнение каждого имеет значение, а в конце августа в Национальном политсовете мы вместе решим, кто будет кандидатом от ДПМ”, говорится в сообщении партии в facebook.

Председатель ДПМ Павел Филип отметил, что в партии сейчас много внутренней демократии, и что важные решения принимаются прозрачно и взаимно, а данный формат обсуждения лучше всего подходит для этого.


 
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