Отдых в пределах Молдовы - как удается получить удовольствие без выезда за рубеж

До сентября все места на многих базах отдыха в Молдове уже заняты.

Причина проста – из-за карантинных норм люди просто предпочитают не выезжать из страны. Даже в Турцию, которая открыта, но после которой 2 недели придется сидеть на карантине.

По мнению отдыхающих, дом или база отдыха - это идеальное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и отдохнуть на природе.

Из-за пандемии администраторам местных курортных зон приходится строго соблюдать введенные властями санитарные меры, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих и противостоять распространению коронавируса, сообщает телеканал «TVR».

Пребывание на одну ночь в пансионате, в которое входит питание, стоит от 400 леев.

Подготовил Михаил Генчу