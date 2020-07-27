Видеофакт - в Кишиневе супермаркеты выбрасывают еду на помойку вместо того, чтобы раздать неимущим

В Кишиневе в мусорных контейнерах супермаркета обнаружили еду. Просроченные продукты снял на видео и выложил в Сети один из горожан. И, хотя записи этой уже недели две, но ее все еще распространяют с завидным постоянством.

На видео показано, как продовольственные товары лежат вместе с мусором и ждут своего часа, чтобы их вывезли на свалку.

У граждан невольно возникает вопрос – неужели знаменитая сеть супермаркетов не может решить этот вопрос иначе? Когда в условиях коронавирусных ограничений мы стали жить еще хуже, бесплатная помощь продуктами неимущим не помешала бы. Еду можно было бы разместить на специально отведенных полках, и любой мог бы брать товар бесплатно. Важное замечание – «чесаться» на эту тему надо не в день, когда срок годности продукта истек, а где-то за неделю раньше и, конечно же, контролировать этот процесс. Хотя, учитывая, кого в супермаркеты нанимают на работу за две копейки, достойного исполнения подобной инициативы мы вряд ли дождемся повсеместно.

Насчет того, каким именно образом подобные меры регулирует закон, и есть ли некие запретительные положения, - можем сказать одно: если закон не для людей, то это плохой закон. Значит, его надо менять. Но, как сказано в популярном анекдоте о депутатах, - кто из народа вышел, вряд ли захочет туда вернуться.

Подготовил Михаил Генчу