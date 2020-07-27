Премьер министр Молдовы Ион Кику: Праздник 27 августа отменен, новых налогов не будет, а из-за ковида могут снова ввести ограничения

Переговоры с МВФ по поводу новой программы сотрудничества вышли на “финишную прямую”.

Сторонам удалось прийти к договоренности по большинству областей, в том числе по налоговой, заявил на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Ион Кику.

– Мы не взяли ни единого обязательства, которое предусматривало бы введение новых налогов или ужесточение налогового администрирования и в целом налогового бремени для экономических агентов и граждан, – подчеркнул глава правительства. По словам Иона Кику, остались некоторые элементы для согласования. Они будут обсуждены в ближайшие дни.

На прошлой неделе, впервые за последний месяц, в Молдове было зарегистрировано больше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее.

Об этом заявил Ион Кику.

Глава правительства отметил, что в этих условиях Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла в пятницу решение продлить режим ЧП в области здравоохранения и сохранить существующие ограничения.

– Прошу граждан и, в особенности, политиков, которые спекулируют на эту тему, быть максимально ответственными. В противном случае действующие ограничения не смогут быть отменены или, что хуже, могут быть возвращены другие, действовавшие до 15 мая, – заявил Кику.

Кроме того, 27 августа всенародное празднование Дня независимости будет отменено. Руководство страны решило, что мероприятия пройдут лишь с участием высшего руководства страны и будут транслироваться по телевидению.