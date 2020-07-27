Канду обвинил ДПМ в препятствовании регистрации Pro Moldova как партии

Андриан Канду пожаловался на препятствия в регистрации Pro Moldova.

В ходе пресс-конференции в понедельник Канду заявил, что ДПМ, используют административный ресурс, чтобы воспрепятствовать регистрации Pro Moldova.

По словам Канду, представители Pro Moldova строго соблюдают все формальности, необходимые для регистрации нового политформирования.

Канду сообщил, что направил письмо в адрес Агентства публичных услуг, отвечающего за регистрацию партии. Лидер Pro Moldova считает, что руководство агентства аффилировано Демократической партии, и этим политик объясняет проблемы, возникшие с регистрацией Pro Moldova.

Канду обратился к общественности, представителям политического класса Молдовы и дипломатическим представительствам в Молдове с просьбой проявить внимание к процессу регистрации Pro Moldova, как политической партии.

Подготовил Михаил Генчу