Уголовное дело против молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого «возбуждено незаконно и имеет политические мотивы», - считает его адвокат Мурад Мусаев.

Как передает «ИНФОТАГ», он отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что «условия для объявления Усатого в федеральный, а потом в международный розыск следствие создавало искусственно, потому что предъявило обвинения в то время, когда авиасообщение между Россией и Молдавией было прекращено в связи с коронавирусом».

«Следователь по делу Усатого посчитал, что его вынужденная неявка - достаточный повод для того, чтобы объявить предпринимателя в розыск. Совершенно очевидно это делается для того, чтобы Ренато Усатый как политик перестал существовать, и было предотвращено его участие в выборах в качестве кандидата в президенты Молдавии», - считает адвокат.

Он надеется, что Интерпол даст справедливую правовую оценку ситуации, и у Усатого «не возникнут проблемы за пределами России».

В конце минувшей недели Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте по ходатайству следствия лидера «Нашей партии», примара Бэлць Ренато Усатого. Однако адвокат Мусаев, который представляет интересы Усатого в Москве, просил не арестовывать своего подзащитного, который «готов участвовать в следственных действиях».