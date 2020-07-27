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Экономика
Премьер-министр рассказал о ближайших планах правительства
27.07.2020

Правительство планирует возобновить переговоры с Россией по кредиту в 200 млн евро.

Сегодня, 27 июля, после еженедельного совещания  с главой государства и спикером парламента глава правительства выступил с сообщением, в котором рассказал о ближайших планах работы кабинета министров. По словам Иона Кику, в среду правительство утвердит соглашение о финансировании с Европейским союзом на сумму 100 млн евро, а также обсудит постановление о возобновлении переговоров с Российской Федерацией по вопросу предоставления кредита на сумму 200 млн евро. Премьер отметил, что возобновление переговоров с Россией необходимо, поскольку деньги уже предусмотрены в бюджете, если они не поступят, возникнут трудности с финансированием.

Кроме того, завершаются переговоры с Международным валютным фондом с целью подписания трехлетней программы. Осталось обсудить последние аспекты, которые касаются реформы судебной системы.

В повестке дня кабмина также стоит вопрос о помощи молдавским фермерам, которые понесли большие потери из-за засухи. Особенно от засухи пострадали зерновые культуры, и правительство рассматривает вопрос о предоставлении фермерам дополнительных пособий.

Подготовил Михаил Генчу


 
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