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Санду попросила у граждан нищей Молдовы миллион леев (См. Видео)
27.07.2020

Майя Санду в очередной раз обратилась с просьбой о деньгах. Лидер партии «Действие и солидарность» попросила о финансовой поддержке у населения в преддверии очередных президентских выборов 1 ноября.

В соцсетях Санду заявила, что с момента своего создания в 2016 году и до настоящего времени партия Санду существует благодаря финансовой поддержке хороших людей.

– Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента 2020 г. - президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него, и пойдет по домам с гречкой и углем, газовыми баллонами и другими подарками на выборах, - отметила Санду в соцсетях.

По словам политика, ее кампания будет прозрачной, финансируемой хорошими людьми, и деньги будут потрачены на рекламные материалы.

Санду напомнила, что до начала избирательной кампании осталось всего два месяца, и до 1 октября она намерена собрать миллион леев, передает агентство «Инфотаг».

Подготовил Михаил Генчу


 
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