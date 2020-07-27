Признанные румынские аналитики в сфере информационных войн наконец-то выводят Гражданский Конгресс на чистую воду.

Congresul Civic - o ciorbă sovietică reîncălzită! Безжалостный вывод. Не считая всяких разных обвинений в лицемерии и неискренности.

При всем при этом, хочу поблагодарить румынских коллег. Эта их публикация - оперативный отклик на большое интервью (мое с Зурабом Тодуа), опубликованное в Румынии.

В нем мы позволили себе высказать несколько довольно еретических идей о приднестровском урегулировании и возможной внешней политике. Понятно, что в теперешней Молдавии с ее крепостными СМИ и обозными аналитиками, новые идеи - не информационный повод. Но вот в Румынии все в этом смысле в порядке. Что же, отлично! За неимением молдавских оппонентов, будем спорить с румынскими.

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