Объем денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа увеличился на 10%

Объем денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц составил за первое полугодие $646,15 млн., что на 9,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Как передает агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Национального банка (НБМ), трансферты в июне равнялись $143,21 млн., что является рекордным месячным показателем за последние годы. По сравнению с июнем 2019 г. они выросли на 42,2%.

При этом доля переводов из ЕС составила 45,6% (-1 п.п.), из СНГ – 16,4% (-7,2 п.п.), а 38% (+8,2 п.п.) - из стран остального мира.

Среди государств больше переводов поступило из Израиля – $27,16 млн. (доля 19%), России - $22 млн. (15,4%) и Италии - $20,32 млн. (14,2%).

Основная часть трансфертов - $121,48 млн. - поступило в июне через системы международных денежных переводов. В их структуре первенствовали евро с долей 62% (+8,1 п.п.), доллары США – 36,7% (-4,7 п.п.) и российские рубли – 1,3% (-3,4 п.п.).

НБМ отмечает, что переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов трудовых мигрантов, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов.

В 2019 г. чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физических лиц составил менее $1,223 млрд., что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,660 млрд.