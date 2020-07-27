Опрос о выборах: Исследование: 34,8% граждан доверяют Додону

Исследование: 34,8% граждан доверяют Додону

На втором месте Санду - 23,3%, потом Усатый - 7,6%, Чебан - 5,9%, Кику 5,2%.

На президентских выборах за Додона готовы проголосовать 46,1% определившихся граждан. За Санду - 25,5%, за Нэстасе - 10%, за Усатого - 6,8%, за Филипа - 5,7%, за Воронина - 1,7%.

Опрос показал, что 51,5% граждан положительно относятся к идее проведения досрочных парламентских выборов в этом году.

Если бы они прошли в это воскресенье, то за социалистов проголосовали бы 43,5%, за ПДС - 27,9%, за партию "Шор" - 6,5%, за "Нашу партию" - 5,6%, за ДПМ - 5%.

Также 81,8% граждан поддерживают инициативу, которая запрещает политические перебежки в парламенте.

За вступление в ЕАЭС - 41,7% граждан, за вступление в ЕС - 40,9%. 50,7% проголосовали бы против вступления в НАТО.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 14 по 24 июня. В рамках исследования были опрошены 1175 граждан.

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