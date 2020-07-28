Реку Реут очистили от незаконных браконьерских заграждений

Активисты экологического движения демонтировал заграждения на Реуте. Акция состоялась в районе Старого Орхея.

В течение многих лет жители этой зоны для ловли рыбы строили на реке заграждения, которые разрушают экосистему Реута. Каждый год местные власти эти заграждения снимают, но люди продолжают их устанавливать, сообщает noi.md.

По словам главы Инспекции по охране окружающей среды Оргеевского района Штефана Михалаша, эти действия рыбаков разрушают реку.

–Эти заграждения вредны для окружающей среды, из-за них происходит заиливание реки, меняется течение воды, рыба не может свободно плавать даже в период нереста. Мы сносили эти заграждения трижды за последние пять лет, сейчас мы их снимаем в четвертый раз, но местные жители восстанавливают их. Штрафы их не останавливают, – заявил Михалаш.

Председатель экологического фонда Ecodava Игорь Сырбу сообщил, что такие акции крайне важны, потому что только так мы сможем спасти реки Молдовы, которые находятся на грани исчезновения.

– Эти заграждения останавливают рыбу в реке, и в результате она не размножается, река становится грязной и высыхает. Заграждения собирают мусор и забивают реку. Мы демонтировали более 40 заграждений, и надеемся, что они не будут восстановлены. В следующие выходные планируем добраться до Днестра. Это даст Реуту еще один шанс.

Напоминаю, что ситуация с реками в Республике Молдова катастрофическая. Например, река Бык – это уже мертвая река, где 99% – это канализационные воды из Калараша, Страшен, Кишинева, Новых Анен, – отметил Сырбу.

Подготовил Михаил Генчу