Демократы через суд потребовали отменить регистрацию партии «Pro Moldova»

Название партии не уникально – в Молдове есть еще, по крайней мере, три юрлица, в наименовании которых присутствует «Pro Moldova».

Демократическая партия (ДПМ) обратилась в суд с требованием отменить регистрацию партии «Pro Moldova», поскольку она была зарегистрирована как политическая партия «с серьезными нарушениями действующего законодательства». В первую очередь это касается названия партии, которое уже встречается у других ранее зарегистрированных юридических лиц.

- Запрещено регистрировать имя, которое совпадает или напоминает имя другого зарегистрированного юридического лица, совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в Республике Молдова, или с известным иностранным товарным знаком. Следует отметить, что в Реестре юридических лиц на сайте ASP также зарегистрированы юридические лица с названием «Pro Moldova», а именно: Общественное объединение «PRO MOLDOVA SOCIAL», Ассоциация по модернизации и европейской интеграции «Millennium Pro Moldova», Ассоциация Общественная лига молодежи за права человека «Pro Moldova», которые были зарегистрированы до 18.06.2020, - говорится в заявлении ДПМ.

Кроме того, заявителем не было представлено разрешения на использовании в названии юридического лица официального названия государства, а именно «Молдова», как того требуют установленные законом условия.

Так же, как утверждают в ДПМ, при регистрации «Pro Moldova» не был представлен список членов политической партии, насчитывающий не менее четырех тысяч человек, а также не было удовлетворено условие о том, что ее члены проживают как минимум в половине административно-территориальных единицах второго уровня в Республике Молдова.

Демократы также подписали обращение в Агентство государственных услуг, с требованием отменить регистрацию группы «Pro Moldova» в качестве политической партии.

Ранее о незаконности регистрации партии «Pro Moldova» заявил в социальной сети лидер «Европейских левых» Григорий Петренко, отметив, что как бы она не называлась, но партия Плахотнюка все равно остается организованной преступной группировкой, просто под другой вывеской.

Вчера утром, 27 июля, лидер Pro Moldova Андриан Канду обвинил ДПМ в препятствовании регистрации Pro Moldova как партии.

Подготовил Михаил Генчу