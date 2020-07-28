Богдан Цырдя разъяснил схему получения PAS и Санду иностранного финансирования

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"Имидж - это все".
«Опять Майя обращается к гражданам за деньгами. Значит - пошел обнал.
Схема следующая.
1. Майя обращается к гражданам с просьбой о финансовой поддержке.
2. Сорос и фонд Аденуара перечисляют зелень НПО.
3. НПО перечисляют зелень волонтерам данных НПО.
4. Волонтеры НПО (они же волонтеры у ПАСкуДА) перечисляют зелень в партию Майи в виде донатов.
Теперь вы понимаете, почему пару дней назад Майя обратилась к гражданам, предложив им стать волонтерами ее партии?
Но как происходит поддержка самой избирательной кампании?
Тут еще проще.
1. Эти же НПО и СМИ "бесплатно" пиарят Майю, разрабатывают ее лозунги, инициативы, законопроекты, соцопросы (привет Институту Публичных Политик!).
2. Они же мониторят выборы (привет Промолексу!).
3. Они продвигают ее месседжи через якобы социальную рекламу в СМИ (смотри рекламу ОА PAS 2016 года)
4. Эти же соросовские НПО и СМИ занимаются контрпропагандой (привет ТВ8 и Журнал ТВ!) Беспощадно убивают ее конкурентов, следят за их семьями!!!!, пишут о их имуществе (привет Ziarul de Garda) называя их коррупционерами. Они же тщетно отмывают образ Майи (читайте Молдстрит . :) ) Все это стоит десятки миллионов $!
5. Что в остатке?
А в остатке, Майя появляется в образе скромной и бедной женщины, которая тратит 600 лей на коммунальные услуги и живет на 5000 лей в месяц!
А ее депутаты и министры чуть ли не голодают, едва будучи в состоянии накопить на Порше Кайен и Лексус RX 450!»
Но захотят ли люди, не желающие смотреть дальше своего носа, разобраться в этом? Им легче поверить самой Санду, которая кинет им традиционное "это вранье, московская пропаганда". "Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад".
Автор: Дан Дудка
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