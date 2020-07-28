Богдан Цырдя разъяснил схему получения PAS и Санду иностранного финансирования

"Имидж - это все".

Богдан Цырдя подробно раскрыл хитрый подход стоящих за Майей Санду организаций, которые наладили схему ее бесперебойного финансирования, в то время как сама она обожает появляться на ТВ вся в белом и в образе "бедной овечки", которая тратит всего лишь по 5 000 леев в месяц, живя в режиме "жесткой экономии" и питаясь, прежде всего, "честолюбивой мечтой" видеть Молдову "процветающей". Насколько эти стремления искренни - судите сами:

«Опять Майя обращается к гражданам за деньгами. Значит - пошел обнал.

Схема следующая.

1. Майя обращается к гражданам с просьбой о финансовой поддержке.

2. Сорос и фонд Аденуара перечисляют зелень НПО.

3. НПО перечисляют зелень волонтерам данных НПО.

4. Волонтеры НПО (они же волонтеры у ПАСкуДА) перечисляют зелень в партию Майи в виде донатов.

Теперь вы понимаете, почему пару дней назад Майя обратилась к гражданам, предложив им стать волонтерами ее партии?

Но как происходит поддержка самой избирательной кампании?

Тут еще проще.

1. Эти же НПО и СМИ "бесплатно" пиарят Майю, разрабатывают ее лозунги, инициативы, законопроекты, соцопросы (привет Институту Публичных Политик!).

2. Они же мониторят выборы (привет Промолексу!).

3. Они продвигают ее месседжи через якобы социальную рекламу в СМИ (смотри рекламу ОА PAS 2016 года)

4. Эти же соросовские НПО и СМИ занимаются контрпропагандой (привет ТВ8 и Журнал ТВ!) Беспощадно убивают ее конкурентов, следят за их семьями!!!!, пишут о их имуществе (привет Ziarul de Garda) называя их коррупционерами. Они же тщетно отмывают образ Майи (читайте Молдстрит . :) ) Все это стоит десятки миллионов $!

5. Что в остатке?

А в остатке, Майя появляется в образе скромной и бедной женщины, которая тратит 600 лей на коммунальные услуги и живет на 5000 лей в месяц!

А ее депутаты и министры чуть ли не голодают, едва будучи в состоянии накопить на Порше Кайен и Лексус RX 450!»

Но захотят ли люди, не желающие смотреть дальше своего носа, разобраться в этом? Им легче поверить самой Санду, которая кинет им традиционное "это вранье, московская пропаганда". "Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад".

Автор: Дан Дудка