28 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Евро пошел в рост после выходных
28.07.2020

Евро дорожает, а доллар дешевеет.

Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 28 июля, единая европейская валюта вырастет в цене по отношению к молдавскому лею на 17 банов. Официальная цена евро составит 19,78 леев. В то же время американский доллар подешевеет еще на шесть банов, и будет стоить 16,86 леев.

Румынский лей подорожает на четыре бана, достигнув уровня 4,09 леев.

Украинская гривна будет стоить 0,61 леев, российский рубль – 0,23 бана.

Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1778.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.