Евро пошел в рост после выходных

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Экономика
Евро дорожает, а доллар дешевеет.
Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 28 июля, единая европейская валюта вырастет в цене по отношению к молдавскому лею на 17 банов. Официальная цена евро составит 19,78 леев. В то же время американский доллар подешевеет еще на шесть банов, и будет стоить 16,86 леев.
Румынский лей подорожает на четыре бана, достигнув уровня 4,09 леев.
Украинская гривна будет стоить 0,61 леев, российский рубль – 0,23 бана.
Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1778.
Автор: Михаил Генчу
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