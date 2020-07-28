Срочно! Болгария изменила дату открытия границ с Молдовой

С транзитом через Румынию вопрос практически решен, наличие отрицательного теста на коронавирус - обязательно.

Мы уже писали о том, что Болгария открывается для Молдовы. По просьбе туристического сектора на территорию Болгарии будут допускаться туристы из Молдовы, Сербии, Кувейта, Израиля и Северной Македонии при предоставлении отрицательного PCR-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда.

Такое заявление сделал председатель НФСБ Валерий Симеонов.

Днем была озвучена дата, с которой граница открывается: с 1 августа. Однако вечером в понедельник пришла хорошая новость: УЖЕ с 28 июля 2020 гражданам РМ разрешен въезд в БОЛГАРИЮ только при наличии свежего отрицательного молекулярного теста (мазок -до 72 часов).

Более того, почти решен вопрос с транзитом через Румынию. По данным болгарской стороны, наличие теста, путевка или даже устное объявление, что вы едете в Болгарию, будет достаточно.

Но, сами понимаете, при таки условиях Болгария влетает в этом году в копеечку. Плюс стоимость PCR-теста составляет порядка 800 леев. На семью из трех человек - цена таких медицинских документов составит 2400 леев. Это примерно половина цены от путевки на болгарские курорты.

По мнению молдавских туристических агентств, массового наплыва жителей Молдовы в Болгарию не будет. Это раньше из Кишинева в Варну выезжали до 6-8 автобусов в день. При нынешнем раскладе турфирмы будут посылать, скорее всего, один общий автобус в сутки.

ПАВЕЛ МУНТЯН