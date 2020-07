Главная Нас ждут "горячие" политические деньки и возможно протесты... So, после жёсткой и упорной перепалки европейских и американских кураторов Майи Санду всё-таки принято решение поддержать силовой сценарий в Молдавии. Увы... Раздираемым внутренними противоречиями англосаксам требуется непременно переложить проблемы с больной головы на здоровую. После унизительного негропреклонения и демонстрации толерантности (по Фрейду, ну, натурально) им следует компенсировать свои ущербно-извращенные мазохистские проявления издевательством над более слабым. Уродливо и противоестественно, но, как есть. Иначе представители Вашингтона и туманного Альбиона не умеют. Итак. Ударная сила уже сформирована. В задумке пентагонских начальников Дерека Дж. Хогана «тараном» молдавского майдана сделаны не обладающие способностью к аналитическому мышлению русофобы-комбатанты (те, что воевали с Приднестровьем в 1991-92, если кто забыл). «В тёмную», естественно. То есть — без согласия самих ветеранов. Логика американцев — примитивная. Сработало в(на) Украине — сработает и у нас. Там — «хероям слава». Тут — «Noi nu cedam/noi suntem poporul/Basarabia simte romaneste». Нужное подчеркнуть, как говорится. Комбатантов, естественно, «укрепят» украинскими националистами и разного рода наёмниками. На подхвате будет и сеть соросовских НПО, которые уже, по нашим данным, присягнули Майе Санду на верность. Привычно готовит рот и Natalia Morari, которая уже «засветилась» в Кишинёве в далёком апреле 2009 г., а также прочие белоленточные либералы. О них напишем позже. Естественно, dear moldavians, румынореваншистская отрицательница Холокоста (в душе, конечно. Попробуй-ка скажи такое на публику!) Майя Санду на икону молдавской революции совсем не тянет (к слову, Дерек Дж. Хоган ей тоже в душе несимпатичен). Но убеждённая сторонница ЛГБТ-ценностей, лютый противник традиционной семьи и православия, а заодно — убеждённая соровская русофобка — лучший вариант на молдавское «безрыбье». Как говорится, и на том спасибо. Отсутствие компетентности и рабская покорность Вашингтону Майи Санду с лихвой компенсируется работой ее евроатлантических политтехнологов. Собственно, Западу нужна именно такая креатура. Ведь новый президент Молдавии, в их задумке, должен быть безропотной вашингтонско-брюссельской марионеткой. Готовой на всё. Даже на кровопролитие и братоубийственную войну. So, Go on, MS! P.S. По-человечески Майю Санду нам очень жако. Встать на шаткий путь борьбы со здоровыми ценностями её вынудила безответная любовь. А негодяи из фондов Сороса и других курируемых ЦРУ «контор» только и ждут к себе таких вот страдальцев с покалеченными судьбами. Ждут, чтобы потом цинично передать их в объятия истекающих желчью русофобов... Разочаровавшаяся в мужчинах женщина — страшная разрушительная сила. Doamne, scapă Moldova noastră de așa necazuri. @Telegram MP

