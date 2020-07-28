Гостиничный бизнес Софии Ротару в Крыму приказал долго жить

В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia. Гостиница принадлежит Софии Ротару. Отель так и не открыли для туристов после карантина, передает портал Super.

Официальной причиной закрытия виллы называют ремонт, и в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Кстати, саму Софию Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.

Положение осложняется фактом украинским гражданством семьи Ротару, а также заоблачными ценами на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Иными словами, люди туда больше не ездят и не бронируют номера.

Подготовил Михаил Генчу