Путь от «сломанного сливного бачка до стукача» - «разоблачения» из уст Усатого...

Богдан Цырдя прокомментировал выступление Ренато Усатого в телеэфире в понедельник.

– Много наболтал вчера Ренато Георгиевич. И зря. Видимо, совсем фильтры сломались. Он признался, что раньше тесно сотрудничал с ФСБ; проболтался, что сегодня сотрудничает с "румынскими PR компаниями", то есть, со спецслужбами; доболтался, что готов давать показания спецслужбам многих государств. Ранее, он же заявлял, что сотрудничал с правоохранительными органами разных стран. Сдается нам, что Ренато Георгиевич был сливным бачком, а сейчас стал заурядным стукачом. Стал сливать тех, кто его поднимал. Стал называть имена, пароли, явки, - отметил депутат парламента и политолог.

Он считает, что «это финал его политической карьеры» Усатого, так как «крыса сама себя загнала в крысловку».

– И еще один нюанс. Знаете, что самое отвратительное в выступлении Усатого по ТВ-8? Оскорбления в сторону ФСБ, Чайки, Кремля, президента Игоря Додона. Заявление про генпрокурора Стояногло, что он якобы отказался встречаться с генпрокурором России. Заявление, что в России искали лжесвидетелей по всем тюрьмам, чтобы якобы собрать ложные показания против кристально чистого бельцкого гопника. Но самое отвратительное то, что все сказанное этим товарищем является ложью. Все, кроме его сотрудничества с румынскими спецслужбами, - написал Цырдя в соцсетях.

Он заметил, что телеканал ТВ8, «обслуживающий Санду, сидящий на грантах Госдепа и Европейского фонда за демократию, с регулярной щедростью предоставляет Усатому трибуну».

– Ах, да. Он же мочит Кремль, а не Госдеп. Додона, а не Санду. ФСБ, а не ЦРУ и SRI (Служба румынской разведки – ред.). Чайку, а не Ковеси. А мы 6 лет предупреждали, что так и будет. Но от этого не легче, - заключил Цырдя

Подготовил Михаил Генчу