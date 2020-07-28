Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 28 июля 2020

Вчера опять в адрес нашей редакции со своих страниц в Фэйсбуке сыпали ругательствами молдавские "антимасочники": дескать, мы ратуем за то, чтобы на людей нацепили "намордники", что чуть ли из-за СМИ это происходит. Даже обозвали "ковидной правдой".

Что тут скажешь? Взгляните на эту таблицу. Это страны, которые по количеству жителей сопоставимы с Молдовой. Посмотрите, сколько там больных и сколько у нас. Вы понимаете, что там жесткая дисциплина? Вы понимаете, что те послабления, о которых вы рассказываете - это результат жесткой дисциплины, а не массовых протестов против "намордников" и призывов их не носить? Мы можем быть "ковидной правдой", но мы искренне надеемся, что Молдова выберется из этого коронавирусного омута. Вот только вы не даете.

Ну, а на 6.00 утра 28 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

23 154 (+120) - заражены с начала эпидемии.

Активные случаи - 6 252

3 083 (+3) - заболевшие медики

814 - проведено тестов, из которых 657 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 59, Бельцы, Страшены, Тараклия и Приднестровье - по 5.

425 (+11) - в тяжелом состоянии

29 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1074 (+35) - в состоянии средней тяжести.

29599 - дома, под наблюдением врача.

748 (+8) - умерли.

16 154 (+245) - вылечились.

Очень показательная табличка