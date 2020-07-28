Из-за коронавируса зоопарк Кишинева лишился медвежат, зубрят, редких собачек и орла

Зато в зоопарке настоящий бэби-бум - родились кенгуренок, сурикаты, детеныш ламы и ослик. Нынче в кишиневском зоопарке настоящий бэби-бум. Народились трое сурикатов, родила венгерская корова...

- Еще кенгуренок родился, лама родила, ослик родился. - перечисляет директор зоопарка Алексей Ханцацук. - Столько посетителей этим летом, особенно по выходным! Невозможно просто! Даже страшно из-за коронавируса становится! Слава Богу, covid-19 животным не грозит...

Кстати, из-за коронавируса наш зоопарк недосчитался новых обитателей.

- Самолеты не летают, привезти никого не можем, - продолжает Алексей Ханцацук. - Должны были прилететь в наш зоопарк пять медвежат с Камчатки, из Дании - двенадцать луговых собачек, из Хабаровска - харзу (куница - прим.авт.), был разговор про кабаргу, (оленевидное животное-прим.авт.)с Ташкентом вели переговоры про орла-бородача. Как только закончится этот коронавирус, может, завезем зубрят...

ЛЕОНИД РЯБКОВ