Карантин и закрытые границы сделали переводы молдавских гастарбайтеров легальными

Конечно, приходится пользоваться услугами банков, когда нет возможности привезти деньги в чемодане.

В Молдову стало поступать больше легальных денежных переводов, сообщает Нацбанк Молдовы.

Количество поступивших в страну денег достигло уровня 2014 года.

Эта эволюция имеет простое объяснение: из-за карантина и закрытых границ молдавские граждане не могут ввозить деньги в страну неформальными способами, через перевозчиков. Соответственно, часть денег мигрантам пришлось официально перечислить через различные платежные системы, и увеличение официальных трансфертов произошло за счёт неофициальных переводов.

По географическому происхождению, переводы в пользу физических лиц приходят из следующих трёх областей: из ЕС - доля 45,6%, из СНГ - доля 16,4% и из остального мира - доля 38%.

В распределении по стране происхождения переводов в пользу физических лиц ведущую позицию занимает Израиль с долей в 19% ($27,16 млн) от общего объема (увеличение на 56,1 процентных пункта по сравнению с июнем 2019 года).

За ним следует Россия с долей 15,4% ($22 млн) от общего объема (снижение на 3,1% и 7,2 процентных пункта по сравнению с июнем 2019 года), за ней следуют Италия с долей 14,2% ($20,32 млн), и Германия с долей 9,8% ($13,99 млн). Из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поступило 8% ($11,39 млн), США - 6,5% ($9,30 млн), Франции - 6,4% ($9,16 млн), Ирландии - 2,9% ($4,21 млн), Румынии - 1,7% ($2,43 млн) и Испании - 1,7% ($2,36 млн).

Большинство переводов было сделано в евро - около 62% (рост на 8,1 п.п. по сравнению с июнем 2019 года). На доллары пришлось около 36,7%, и чуть более 1% полученных в стране денег составляли российские рубли.

Данные НБМ также показывают, что в первой половине этого года из-за рубежа поступило более 646 миллионов долларов, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточняет mold-street.com.

Таким образом, стоимость переводов от молдаван, работающих за границей, почти в 2 раза превысила стоимость внешних займов, привлеченных государством за этот период.

НИКИТА ЗВЕРЕВ