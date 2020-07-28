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Экономика
МВФ даст Молдове 235 млн долларов на борьбу с коронавирусом
28.07.2020

МВФ одобрил предоставление Молдове 235 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Миссия Международного валютного фонда и власти РМ достигли соглашения на уровне экспертов о трехлетней программе экономических реформ. В рамках программы Республика Молдова получит доступ к финансированию в размере около 558 миллионов долларов, передает агентство «Moldpres».

Новая программа также будет нацелена на продвижение амбициозных институциональных реформ и поддержку экономического восстановления Молдовы после преодоления пандемии COVID-19.

Ранее миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном провела дискуссии с властями Молдовы удаленно из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне по поводу новой экономической программы.

Атоян заявил, что «соглашение на уровне экспертов подлежит утверждению со стороны руководства МВФ и Исполнительного совета. Мы ожидаем, что Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в сентябре, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер, в частности касательно независимости центрального банка, надзора за финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере».

Подготовил Михаил Генчу


 
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