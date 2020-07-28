ЕАЭС или ЕС? Что думают жители Молдовы

Более 40% жителей Молдовы хотят, чтобы страна вошла в Евразийский экономический союз.

Об этом говорят результаты социологического опроса, представленные в понедельник Ассоциацией социологов и демографов.

На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошел референдум, и жителям страны пришлось бы выбирать, к какому из экономических союзов присоединиться, 42% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС. За членство РМ в Евросоюзе проголосовал 41% опрошенных.

Пять процентов респондентов не приняли бы участия в голосовании, еще 5% не определились с выбором, 7% респондентов считают, что Молдовене надо присоединяться к каким-либо союзам, передает РИА Новости.

В январе 2020 года согласно данным опроса 40,1% респондентов заявляли, что отдали бы голос за ЕАЭС. За сотрудничество с Евросоюзом высказались 38,7% опрошенных.

Подготовил Михаил Генчу