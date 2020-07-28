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Общество
Внутренний туризм в Молдове бьет рекорды
28.07.2020

От гостей баз отдыха нет отбоя. В молдавских домах отдыха и пансионатах – огромный наплыв клиентов. Если раньше там не хватало постояльцев, то теперь из-за коронавируса от них отбоя нет.

Некоторые дома отдыха переполнены и не справляются с потоком клиентов, сообщает портал nordnews.md.

Например, в пансионате Николая Москалу число запросов на размещение увеличилось в несколько раз, и администратор иногда он не справляется с большим количеством туристов.

– По сравнению с предыдущими годами число запросов  резко возросло. Практически каждую субботу и воскресенье у нас не бывает свободных мест. Заявки на размещение уже есть на две, три недели вперед, - сказал администратор пансионата Николай Москалу.

Подготовил Михаил Генчу


 
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