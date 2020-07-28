Сырбу о противодействии со стороны ДПМ: «Нас боятся!»

«Pro Moldova действует законно». Об этом заявил член формирования, депутат парламенте Сергей Сырбу.

Ранее Демпартия обратилась в суд с требованием отменить регистрацию партии «Pro Moldova», так как «политформирование создано с серьезными нарушениями закона».

– Нам нечего доказывать. При чем тут ДПМ? В суд может подать сторона, если ущемлены ее личные права. Да, от них к нам ушли депутаты. Но это не имеет значения, есть свобода права. С юридической точки зрения тут нет ничего. Депутаты от них ушли, и мы зарегистрировали новую партию. Депутат считает, что те, кто готовил обоснования, не могли ничего нового придумать. Как будто они взяли их из космоса. Мы абсолютно законно зарегистрированы. Это полный юридический нигилизм. Слово «Молдова» есть в половине партий в стране, это не аргумент. Pro-Moldova – присутствует в названиях общественных организаций. Тут главное, чтобы не совпадало полное название, - отметил Сырбу для портала Enews.

По его словам, заявление ДПМ составлено абсолютно безграмотно.

– Как будто ДПМ решила все проблемы в стране, у нас все хорошо, остается с нами разобраться. Они нам сделали шикарный подарок. Раз борются с нами, значит, мы делаем все правильно и нас боятся, - сказал Сырбу.

От себя добавим – дураков всегда боятся, потому что они могут натворить непоправимое. И чем больше рычагов у этих дураков, тем фатальнее могут оказаться результаты их активности. Более того, если речь идет о проплаченных дураках, то опасность возрастает двоекратно. Поэтому извечная ремарка о том, что «раз критикуют, значит, боятся», не подходит к ОПГ «Продам Молдову». Ибо исключения только подтверждают наличие правил.

Подготовил Николай Костыркин